Eskişehir'de Tır-Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de Tır-Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

30.03.2026 20:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de tırla otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolunun Karapazar Mahallesi mevkisinde seyreden M.Ç. (60) yönetimindeki 33 DTY 82 çekici plakalı tır, karşı yönden gelen Zafer Çivi (48) idaresindeki 03 AK 218 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada çarpışmanın şiddetiyle otomobilde sıkışan sürücü ile yanında bulunan eşi Kezban (43) ve kızı Ela Can Çivi (18) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otomobilde sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalede Kezban Çivi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ela Can Çivi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kezban Çivi'nin cenazesi ise jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü M.Ç. ekiplerce karakola götürüldü.

Öte yandan kaza anı başka bir aracın araç içi kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntüde, tırın karşı şeride geçtiği ve otomobille çarpışarak yoldan çıktığı yer alıyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Eskişehir, Otomobil, Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 20:41:36. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.