Toprağın Altından Bugüne Uzanan Özel Bir Tarih Yolculuğu: "Eski Şehir: Şarhöyük Dorylaion Kazısı" Sergisi Açıldı

08.02.2026 13:33  Güncelleme: 15:34
Eskişehir'in tarihi geçmişini yansıtan 'Toprak Altındaki Eski Şehir: Şarhöyük Dorylaion Kazısı' adlı sergi, antik Dorylaion kentinde yürütülen kazılardan elde edilen fotoğraflarla ziyarete açıldı. Sergi, Eskişehir'in MÖ 4. bin yıla kadar uzanan çok katmanlı geçmişini gözler önüne seriyor.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir'in binlerce yıllık köklü geçmişi, "Toprak Altındaki Eski Şehir: Şarhöyük Dorylaion Kazısı" adlı fotoğraf sergisiyle yeniden hayat buldu. Kent Müzeleri Kompleksi Geçici Sergi Salonu'nda açılan sergi, ziyaretçilerine toprağın altından bugüne uzanan özel bir tarih yolculuğu sunuyor.

Antik Dorylaion kentiyle özdeşleştirilen Şarhöyük'te yürütülen arkeolojik kazılardan elde edilen fotoğraflar, Eskişehir'in MÖ 4. bin yıla kadar uzanan çok katmanlı geçmişini gözler önüne seriyor. "Toprak Altındaki Eski Şehir: Şarhöyük Dorylaion Kazısı" adlı sergi, yalnızca kazı bulgularını değil; bir kentin hafızasını, zamana direnen izlerini ve katman katman biriken kültürel mirasını da ziyaretçilerle buluşturuyor.

"Bir kentin adı kendi geçmişini işaret eder mi" sorusundan yola çıkan sergi, kent belleği ile arkeolojik katmanlar arasındaki güçlü bağı görünür kılmayı amaçlıyor. 1989 yılında başlayan kazılar, Prof. Dr. Mahmut Bilge Baştürk başkanlığında ve Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı statüsünde sürdürülüyor."

Serginin açılışına Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Şarhöyük Dorylaion Kazı Başkanı Prof. Dr. Mahmut Bilge Baştürk, Karacaşehir Kazı Başkanı Doç. Dr. Hasan Yılmazyaşar, Küllüoba Kazı Başkanı Prof. Dr. Murat Türkteki ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Son derece anlamlı bir serginin açılışında olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Kazı Başkanı Baştürk, bölgedeki kazı süreci, elde edilen bulgular ve bu bulguların bölge tarihine katkılarına ilişkin bilgi verdi.

Açılışta konuşan Başkan Ünlüce de "Şarhöyük'te yürütülen kazı çalışmalarından elde edilen kareler, Eskişehir'imizin binlerce yıllık tarihine ışık tutuyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. Mahmut Bilge Baştürk başta olmak üzere emeği geçen tüm bilim insanlarına ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Toprağın altından bugüne uzanan etkileyici hikayeyi keşfetmek isteyen arkeoloji, sanat ve tarih meraklıları için sergi, 1 Mart 2026 tarihine kadar Kent Müzeleri Kompleksi Geçici Sergi Salonu'nda ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA

