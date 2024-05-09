Eskişehir'de Toz Şeker ve Yağ Dolandırıcılığı Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir'de Toz Şeker ve Yağ Dolandırıcılığı Operasyonu: 5 Tutuklama

Eskişehir\'de Toz Şeker ve Yağ Dolandırıcılığı Operasyonu: 5 Tutuklama

Eskişehir merkezli 4 ilde, internette piyasadan daha ucuza toz şeker ve yağ satış ilanı vererek 43 kişiyi dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı. Şüphelilerin sosyal medyada ilan verdikleri ve ücreti alarak iletişimi kestikleri belirlendi. Operasyon sonucunda 44 cep telefonu, 69 banka kartı, 19 SIM kart, bir tablet, 3 bilgisayar, 2 taşınabilir bellek ve yaklaşık 50 bin lira nakit ele geçirildi.

09.05.2024 21:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir merkezli 4 ilde, internette piyasadan daha ucuza toz şeker ve yağ satış ilanı vererek 43 kişiyi dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, şüphelilerin sosyal medyada piyasadan daha uyguna satılık toz şeker ve yağ ilanı verdikleri, talepte bulunanlarla ücretini alarak iletişimi sonlandırdıkları tespit edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık olaylarıyla ilgili Hatay, Muğla ve Erzurum'un da olduğu 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekiplerce, kimlikleri belirlenen şüpheliler İ.S, U.U, M.A.K, M.K.S, A.C.K. ve Y.S. yakalandı, ülke genelindeki 43 dolandırıcılık olayı aydınlatıldı.

Aramalarda 44 cep telefonu, 69 banka kartı, 19 SIM kart, bir tablet, 3 bilgisayar, 2 taşınabilir bellek ve yaklaşık 50 bin lira nakit, dolar ve Kuveyt dinarı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye götürülen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Zanlılardan İ.S, U.U, M.A.K, M.K.S. ve A.C.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Y.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Güvenlik, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Toz Şeker ve Yağ Dolandırıcılığı Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:25 Bomba iddia: Hafize Gaye Erkan, BDDK Başkanlığına atanacak Bomba iddia: Hafize Gaye Erkan, BDDK Başkanlığına atanacak
19:52 Şiddet gören kız kardeşlerini kurtarmak isteyen 2 kardeş, damat tarafından öldürüldü Şiddet gören kız kardeşlerini kurtarmak isteyen 2 kardeş, damat tarafından öldürüldü
19:06 Hamas ve İsrail heyetleri Kahire’den ayrıldı, Netanyahu katliama devam edecek Hamas ve İsrail heyetleri Kahire'den ayrıldı, Netanyahu katliama devam edecek
17:36 Olay iddia Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı Olay iddia! Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı
17:18 Ankara Emniyeti’nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı Ankara Emniyeti'nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı
21:06 Milli boksör Rabia Topuz’u antrenmanda yılan ısırdı Milli boksör Rabia Topuz'u antrenmanda yılan ısırdı
20:12 Trabzon’da dolmuşçu öğrenci kavgasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Trabzon'da dolmuşçu öğrenci kavgasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
19:40 Çocuklara saldıran 2 köpeği site dışına çıkaran görevlilere 14 bin TL ceza kesildi Çocuklara saldıran 2 köpeği site dışına çıkaran görevlilere 14 bin TL ceza kesildi
19:31 İstanbul’da ekmeğe zam İşte yeni fiyatı İstanbul'da ekmeğe zam! İşte yeni fiyatı
19:23 İsrail saldırılarında 256 Filistinli futbolcu hayatını kaybetti İsrail saldırılarında 256 Filistinli futbolcu hayatını kaybetti
19:23 Jose Mourinho: 2035 ile 2040 arasında emekli olacağım Jose Mourinho: 2035 ile 2040 arasında emekli olacağım
18:40 Feci kaza motokuryeyi hayattan kopardı Çöp konteyneri sonu oldu Feci kaza motokuryeyi hayattan kopardı! Çöp konteyneri sonu oldu
18:38 Kenya’daki sel felaketinde can kaybı 257’ye yükseldi Kenya'daki sel felaketinde can kaybı 257'ye yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 21:49:25. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Toz Şeker ve Yağ Dolandırıcılığı Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement