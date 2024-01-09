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Eskişehir'de trafik denetimlerinde 2 bin 821 araca 2 milyon 69 bin 304 lira ceza - Son Dakika
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Eskişehir'de trafik denetimlerinde 2 bin 821 araca 2 milyon 69 bin 304 lira ceza

Eskişehir'de yapılan trafik denetimleri sonucunda, çeşitli ihlallerden 2 bin 821 araca toplamda 2 milyon 69 bin 304 lira idari para cezası verildi. Denetimlerde abart egzozlu araçlar ve hatalı parklanmalar da kontrol edildi. 6 araç sürücüsüne teknik değişiklikten dolayı 38 bin 634 lira, 182 araca duraklama ihlalinden 125 bin 580 lira ve 2 bin 633 araca park ihlalinden 1 milyon 905 bin 90 lira ceza uygulandı.

Eskişehir\'de trafik denetimlerinde 2 bin 821 araca 2 milyon 69 bin 304 lira ceza
09.01.2024 - 16:52,
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Eskişehir'de, polis ekiplerince yapılan trafik denetimleri kapsamında bir haftada, çeşitli ihlallerden 2 bin 821 araca, 2 milyon 69 bin 304 lira idari para cezası verildi.

2-9 Ocak tarihlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, abart egzozlu araç ve hatalı parklanmalara yönelik denetimlerde bulundu.

6 araç sürücüsüne "mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması" içeriğinden toplam 38 bin 634 lira, 182 araca "duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak" maddesinin ihlalinden 125 bin 580 lira ve 2 bin 633 araca da "taşıt yolu üzerinde park ihlali" yaptıkları gerekçesiyle 1 milyon 905 bin 90 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Eskişehir'de trafik denetimlerinde 2 bin 821 araca 2 milyon 69 bin 304 lira ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de trafik denetimlerinde 2 bin 821 araca 2 milyon 69 bin 304 lira ceza - Son Dakika
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