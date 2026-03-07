Eskişehir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Eskişehir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Eskişehir\'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
07.03.2026 12:59
Eskişehir-Kütahya yolunda iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Eskişehir'de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

İ.D. idaresindeki 26 ANV 405 plakalı otomobil, Eskişehir- Kütahya kara yolunda K.A. yönetimindeki 26 DE 160 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 26 ANV 405 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan E.K. ve D.G.K. yaralandı.

Kazayı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı 3 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

