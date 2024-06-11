Eskişehir'de Tramvay Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir'de Tramvay Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hastaneye Kaldırıldı

Eskişehir\'de Tramvay Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hastaneye Kaldırıldı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde meydana gelen tramvay kazasında, motosiklet sürücüsü tramvayın altında kaldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü, vatandaşların yardımıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan sürücünün tedavisi devam ediyor.

11.06.2024 19:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çarpıştığı tramvayın altında kalan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, F.Ş. idaresindeki 35 HUY 69 plakalı motosiklet, Yenibağlar Mahallesi Uludağ Sokak'tan İsmet İnönü-2 Caddesi'ne dönüşte Otogar-SSK seferini yapan tramvayla çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü F.Ş. tramvayın altında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekibince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan F.Ş'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Motosiklet, Eskişehir, Tepebaşı, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Tramvay Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 04:29:45. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Tramvay Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement