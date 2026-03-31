Eskişehir\'de Tramvay ve Otomobil Çarpışması

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde tramvayla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
E.Ö. idaresindeki 26 AGT 305 plakalı otomobil, 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda H.U'nun kullandığı tramvayla çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ve vatman yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobil sürücüsü E.Ö. Eskişehir Şehir Hastanesine, vatman H.U. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
