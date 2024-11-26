Eskişehir\'de Türkiye\'nin İlk Yapay Zeka ile Seslendirilmiş Planetaryum Filmi Gösterimi

Güncel

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Sabancı Uzay Evi, Türkiye'nin ilk yapay zeka ile seslendirilmiş "Süper Kütleli Kara Delikler" planetaryum filminin ilk gösterimine ev sahipliği yaptı. EBB Başkanı Ayşe Ünlüce de filmi çocuklarla birlikte izledi.

EBB Sabancı Uzay Evi, Türkiye'nin ilk yapay zeka ile seslendirilmiş planetaryum filmi "Süper Kütleli Kara Delikler" ile evrenin derinliklerine benzersiz bir yolculuk sundu. Sabancı Uzay Evi tarafından yapay zekayla seslendirilen filmin ilk gösterimine çocuklarla birlikte Başkan Ünlüce de katıldı. Başkan Ünlüce ile filmi izleyen çocuklar, astronomi ve gökyüzüyle ilgili eğitici ve eğlenceli bir deneyim yaşadı.

Gösterim sonrası çocuklar Başkan Ünlüce'ye sarılarak sevgi gösterisinde bulundu. Çocuklarla hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Ünlüce, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak farklı bir deneyime ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti. Ünlüce, şunları söyledi:

"Yapay zeka ve teknolojinin buluşması, insanların bilgiye erişim ve öğrenme biçimlerinde devrim yaratıyor. Sabancı Uzay Evi'nde Türkiye'nin ilk yapay zeka ile seslendirilmiş planetaryum filmiyle izleyicilere eşsiz bir deneyim sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bu film bilim ile yapay zekayı bir araya getirerek izleyicilerin uzay ve evreni keşfetme heyecanını bambaşka bir boyuta taşıyor. Bu film, yapay zekanın sadece bir teknolojik araç değil, aynı zamanda eğitim alanında da yaratıcı bir dönüşüm sağlayabileceğinin güzel bir ispatı. Yapay zekanın teknolojiyle entegre kullanımı, geleceğe dönük yeniliklerin önünü açıyor. Bugün Sabancı Uzay Evi'nde sunduğumuz bu deneyimin gelecekte yapay zeka ile şekillenecek eğitim ve sanat projelerimize bir başlangıç olmasını temenni ediyor, emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyorum."

Evrenin en ilginç cisimlerinden olan kara deliklerin çok daha farklı bir formu olan ve genellikle galaksilerin merkezlerinde bulunan süper kütleli kara delikler, Sabancı Uzay Evi'nde hafta içi her gün saat 16.00'da, cumartesi 15.00'te ve pazar 14.00'te gökyüzü kaşifleriyle buluşacak.