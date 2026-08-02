Eskişehir’de ulaşım konforu için gece mesaisi devam ediyor

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki ulaşım konforunu artırmak ve günlük yaşamı aksatmamak amacıyla gece mesaisine devam ediyor.

?Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, gece saatlerinde Huzur ve Yenidoğan mahallelerinin kesiştiği Ali Rıza Efendi Caddesi'nde yürütülen asfalt yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Saha ziyaretinde Başkan Ünlüce'ye Huzur Mahallesi Muhtarı Refik Özaydın ve Yenidoğan Mahallesi Muhtarı Sabit Körpe eşlik etti.

Gece mesaisinin hem kent trafiği hem de çalışanların sağlığı açısından önemine vurgu yapan Ünlüce, şu ifadeleri kullandı:

"?Geçen sene başladığımız 'Şehir Uyurken Büyükşehir Mesaide' uygulamasına bu sene de devam ediyoruz. Çalışmalarımızı trafiğin en sakin olduğu saatlerde gerçekleştirerek hem günlük yaşamın aksamamasını sağlıyoruz hem de çalışma arkadaşlarımızı gündüzün yoğun sıcağından koruyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak cadde ve bulvarlardan sorumluyuz ve çalışmalarımızı yaz boyunca kent merkezinde sürdüreceğiz."

?Ünlüce, 130 dereceyi bulan asfalt sıcaklığında özveriyle çalışan personeline ve çalışmalara anlayış gösteren bölge halkına teşekkür ederek, "Eskişehir'imizin caddelerini ve bulvarlarını daha güvenli, daha konforlu hale getirmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

?MUHTARLARDAN ÇALIŞMALARA TEŞEKKÜR

?Ziyarette söz alan Huzur Mahallesi Muhtarı Refik Özaydın, "Güzel hizmetler yapılıyor, bu hizmetleri yok sayamayız. Başta başkanımız olmak üzere çalışan tüm ekiplere kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

?Yenidoğan Mahallesi Muhtarı Sabit Körpe ise çalışmanın önemine dikkati çekerek, "Bilhassa burada Salı Pazarı olmasından dolayı bu çalışmaya çok ihtiyacımız vardı. Büyükşehir Belediyesi'ne emekleri için çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

?Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekiplerinin, kent genelindeki cadde ve bulvarlarda gece saatlerinde asfalt yenileme ve bakım çalışmalarına aralıksız devam edeceği bildirildi.