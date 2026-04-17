Eskişehir'de Ukome'den İki Önemli Karar

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından ulaşımla ilgili iki önemli karar alındığını duyurdu.

Alınan karar doğrultusunda, D-200 karayolu üzerindeki Tepebaşı Kavşağı'nda uygulanan kapatma süresi 24 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Öte yandan, Kırmızıtoprak Mahallesi'nde yer alan Ercan Sokak ile Mustafa Kemal Atatürk Caddesi kavşağında sürücüleri yakından ilgilendiren bir değişikliğe gidildi. Kavşakta daha önce uygulanan sola dönüş yasağı, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda kaldırıldı. Yeni düzenleme ile birlikte araçlar artık Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nden Ercan Sokak'a ve Ercan Sokak'tan da Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ne sola dönüş yapabilecek.

Söz konusu değişikliğin özellikle Yunus Emre Devlet Hastanesi 2 Eylül Hizmet Binası'na ulaşımı kolaylaştırması bekleniyor. Uygulamanın 20 Nisan Pazartesi günü itibarıyla yürürlüğe gireceği bildirildi.