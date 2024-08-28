Eskişehir\'de Uyuşturucu Madde İmal Etmeye Çalışan Kişi Yakalandı

Eskişehir'de uyuşturucu madde imal etmeye çalışan kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucunda Sivrihisar ilçesine arama gerçekleştirdi.
Jandarma ekipleri, yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 sahte polis kimliği, birer ruhsatsız av tüfeği ve detektör ele geçirdi.
Yakalanan şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan yasal işlem başlatıldı.
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