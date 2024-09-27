Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldıkları ihbar üzerine kente uyuşturucu girişini önlemeye yönelik olarak yaptıkları çalışmalarda 2 şüpheliyi yakaladı.
Polis yaptığı aramada, 3 bin 231 gram sentetik uyuşturucu ile 38 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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