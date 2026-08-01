Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı, 146 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma yürüttü.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 146 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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