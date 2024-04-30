Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Eskişehir\'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Eskişehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, bir araçta yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi ve 2 zanlı tutuklandı.

30.04.2024 15:57
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Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kente uyuşturucu girişini önlemek amacıyla çalışma yürütüldü.

Ekipler tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 14 fişek ele geçirildi.

Araçta bulunan şüpheliler G.B, T.G. ve V.G. polis tarafından gözaltına alındı.

"Uyuşturucu ticareti" kapsamında haklarında adli işlem başlatılan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden G.B. ve T.G tutuklandı, V.G. ise yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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