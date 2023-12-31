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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, şüphelilerin üzerinde sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap ve terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı
31.12.2023 - 10:05,  Güncelleme: 10:06
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Eskişehir'de, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Şüphelenilen 4 kişinin üzerinde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu hap ve terazi ele geçildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Uyuşturucu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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