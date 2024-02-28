Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 550 gram esrar, 4 sentetik ecza hap ve 58 bin 395 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü adli işlem yapıldıktan sonra salıverildi. Adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

28.02.2024 09:25  Güncelleme: 09:42
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Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 550 gram esrar, 4 sentetik ecza hap ve suç geliri olduğu değerlendirilen 58 bin 395 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü haklarında "uyuşturucu madde kullanmak"tan adli işlem yapıldıktan sonra salıverildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Eskişehir, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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