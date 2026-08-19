Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

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Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı, çeşitli haplar ele geçirildi.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Asayiş Şubesi ekiplerince Şirintepe Mahallesi'nde durdurulan U.A'nın üzerinde yapılan kontrolde, 112 sentetik uyuşturucu hap, Fatih Mahallesi'nde ise durdurulan bir araçta gerçekleştirilen kontrolde 207 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Emek Mahallesi'nde yapılan bir diğer çalışmada ise 35,79 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler U.A, C.G. ve M.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika

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