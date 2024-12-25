Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.
Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, şüpheliler M.G, A.Y, D.Y. ve V.G'nin adresleri arandı.
Aramalarda, 820,31 gram sentetik uyuşturucu, 8 sentetik ecza hap, 4 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 77 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılardan M.G'nin 19 yıl 10 ay 3 gün, A.Y'nin 12 yıl 6 ay ve D.Y'nin 2 yıl 7 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
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