Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Eskişehir'in Tepebaşı ve Seyitgazi ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Tepebaşı ilçesinde 3 kişinin evlerinde uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca bulundurdukları bilgisine ulaştı.

Bu kişilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda ?2 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 2 şarjör, 4 tabanca fişeği, 29,1 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 pürmüz çakmak ile esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Söz konusu 3 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Seyitgazi ilçesinde ise İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 2 şüphelinin araçla uyuşturucu getirecekleri bilgisine ulaştı.

Bu aracı tespit ederek durduran ekipler, yaptıkları aramada ?100 sentetik uyuşturucu hap buldu. 2 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem başlatıldı.