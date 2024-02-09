Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

Eskişehir\'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 10 bin sentetik ecza, 1 kilo 81 gram sentetik uyuşturucu, 108 gram esrar, 2 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve 321 fişek ele geçirildi. Ayrıca 36 şüpheliye de 'uyuşturucu kullanmak' suçundan yasal işlem yapıldı.

09.02.2024 17:43  Güncelleme: 17:44
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Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sokak satıcıların tespiti ile uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik, aralarında özel harekat timlerinin de bulunduğu 100 personelle operasyon düzenledi.

Polis, operasyonda 10 bin sentetik ecza, 1 kilo 81 gram sentetik uyuşturucu, 108 gram esrar, 2 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve 321 fişek ele geçirdi.

Yakalanan 13 şüpheli, emniyette ifadelerinin alınmasının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca 36 şüpheliye de "uyuşturucu kullanmak" suçundan yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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