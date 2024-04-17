Eskişehir\'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Togg ve Mercedes Trafik Kazasında Çarpıştı

Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili Togg T10X, Trabzon'da bir trafik kazasına karıştı. Kazada Togg ve Mercedes çarpışırken, Togg'un dayanıklılığı dikkat çekti. Her iki araç da büyük hasar almadı ve kazada yaralanan olmadı.