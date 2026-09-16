Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

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Eskişehir'de uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheliden E.B. tutuklandı. Operasyonda 14,35 gram esrar, 0,58 gram kokain ve 2 hassas terazi ele geçirildi; diğer şüphelilerden M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından Aşağısöğütönü Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda 14,35 gram esrar, 0,58 gram kokain ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerden E.B. ve M.A. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan, D.Ö. ve M.Ü. hakkında ise "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" suçundan işlem yapıldı.

Zanlılardan E.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, M.A. adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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