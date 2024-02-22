Eskişehir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Eskişehir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Eskişehir\'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı. Çifteler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerden çeşitli miktarlarda esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, adli mercilere sevk edildi ve biri uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı. Diğer şüpheli ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. Ayrıca, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 10 silah ele geçirildi ve 34 hükümlü yakalandı. Beylikova'da ise uyuşturucuyla mücadele çalışması kapsamında 2 şüpheli yakalandı ve uyuşturucu madde ile kullanma aparatı ele geçirildi.

22.02.2024 13:19  Güncelleme: 13:21
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Eskişehir'in Çifteler ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çifteler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerce yakalanan 2 şüpheliden çeşitli miktarlarda esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden biri, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.

Diğer şüpheliye ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

Polis 10 silah ele geçirdi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 14-21 Şubat tarihlerinde "ateşli silah ve bıçaklar hakkındaki kanun ve kabahatler kanunu" kapsamında denetimlerde bulundu.

Çalışmada, 7 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, av tüfeği, 6 kesici ve delici alet ele geçirildi. 10 şüpheliye gerekli işlemler yapıldı.

Aranan 34 hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan kişilerin yakalanması amacıyla uygulama yaptı.

13-20 Şubat'ta yapılan çalışmalarda, 2 yıla kadar hapis cezası olan 6, 2-5 yıla kadar hapis cezası olan 20, 5-10 yıla kadar hapis cezası olan 5 ve 10 yıl ve üzeri aranması olan 3 kişi yakalandı.

55 farklı suçtan yakalanan 83 kişi arasında 34'ünün hükümlü, 49'unun ise ifadeye yönelik arandığı tespit edildi.

Beylikova'da uyuşturucu şüphelisi 2 kişi yakalandı

Beylikova İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışması yapıldı.

"Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan yapılan çalışmada, 2 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

2 şüpheliye gerekli adli işlemler uygulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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