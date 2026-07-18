Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çalılık alanda çıkan yangına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
Fevziçakmak Mahallesi Temizsoy Sokak'taki çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Polis ekiplerince yangınla ilgili başlatılan çalışmada 2 şüpheli yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de Yangın: 2 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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