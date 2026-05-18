Eskişehir\'de Yangında Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan kadın, hayatını kaybetti.

Gökmeydan Mahallesi Metris Sokak'taki bir apartmanın 4. katında çıkan yangında dumandan etkilenen ve 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan Saniye Aksu, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Metris Sokak'ta bir binanın 4. katında dün çıkan yangında, evde yalnız olduğu öğrenilen Saniye Aksu (42) dumandan etkilenmişti. Aksu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılmıştı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale gelmişti.