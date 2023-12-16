Eskişehir\'de yangında kısmi felçli adam hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR'de kısmi felçli olan Servet Erpek (61), tek başına kaldığı evde çıkan yangında yoğun dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Yangın, Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi Sivas Kongresi Caddesi'nde meydana geldi. Kısmi felçli olan Servet Erpek'in evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanların fark ederlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Bir süre sonra yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ve polis ekiplerince yapılan incelemede evde tek başına kalan Servet Erpek'in hayatını kaybettiği belirlendi Erpek'in cenazesi, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının sigara izmaritinden çıktığı değerlendirilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.