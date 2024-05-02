Eskişehir'de yaşlılara hizmet veren merkezde paraları çalan müdür yardımcısı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir'de yaşlılara hizmet veren merkezde paraları çalan müdür yardımcısı tutuklandı

Eskişehir\'de yaşlılara hizmet veren merkezde paraları çalan müdür yardımcısı tutuklandı

Eskişehir'de bulunan Tepebaşı Belediyesi'ne bağlı yaşlılara hizmet veren Metin Özöğüt Yaşam Merkezi'nde, 10 yaşlıya ait paraların çelik kasadan eksik olduğu fark edildi. Polis ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda, kurumda müdür yardımcısı olarak görev yapan B.M.'nin kasadan yaklaşık 500 bin lira nakit para aldığını belirledi. Gözaltına alınan şüpheli, savcılık sorgusunun ardından tutuklandı.

02.05.2024 16:30  Güncelleme: 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de, Tepebaşı Belediyesine bağlı yaşlılara hizmet veren merkezde barınan kişilerin paralarını izinsiz aldığı öne sürülen müdür yardımcısı tutuklandı.

Metin Özöğüt Yaşam Merkezi'nde konaklayan 10 yaşlıya ait kurumdaki çelik kasada bulunan paraların azaldığının fark edilmesi üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu.

Polis ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda kasadaki paraların eksik olduğunu belirledi.

Ekiplerin incelemesinin ardından şüphelinin kurumda müdür yardımcısı olarak görev yapan B.M. olduğu tespit edildi.

B.M'nin kurumdaki kasadan yaklaşık 500 bin lira nakit para aldığı belirlendi.

Gözaltına alınan B.M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe "Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

Eskişehir, İnceleme, Tepebaşı, Suç, Hukuk, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de yaşlılara hizmet veren merkezde paraları çalan müdür yardımcısı tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme başladı
15:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı
13:40 ABD polisinden sert müdahale Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı
12:21 Fatih Erbakan, “Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz“ diyen Bahçeli’yi yaşıyla vurdu Fatih Erbakan, "Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz" diyen Bahçeli'yi yaşıyla vurdu
10:30 5 bin kişi domates fidesi için kuyruğa girdi 5 bin kişi domates fidesi için kuyruğa girdi
15:42 Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor
15:18 Kuzenini bıçaklayıp ’’Arkadaşlarını öldüreceğim’’ diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi Kuzenini bıçaklayıp ''Arkadaşlarını öldüreceğim'' diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi
14:59 Serpil Çakmaklı’dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm Serpil Çakmaklı'dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm
14:15 Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı
13:37 Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı? İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 16:51:17. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de yaşlılara hizmet veren merkezde paraları çalan müdür yardımcısı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement