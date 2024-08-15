Eskişehir'de Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Ödüller Verildi

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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen yaz Kur'an kursu öğrencileri arası bilgi yarışması ve "Namaz Ağacı" projesi kapsamında Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve namaz sureleri öğrenme yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Sivrihisar İlçe Müftülüğü tarafından Tarihi Ulu Cami'de düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

İlçe Müftüsü Mustafa Budak programda yaptığı konuşmada, bu yıl yaz Kur'an kurslarında 80 öğretici rehberliğinde 1200'den fazla öğrencinin 7 hafta boyunca eğitim gördüğünü ve Kur'an-ı Kerim, ibadet, itikat ve ahlaki bilgiler içeren derslerin verildiğini söyledi.

Eğitim sezonu sonunda tüm öğrencilerin katılımıyla bilgi yarışması düzenlendiğini belirten Budak, yaz Kur'an kursları boyunca çocukların 5 vakit namaza devamlılığını sağlamak amacıyla hayırsever vatandaşların katkılarıyla "Namaz Ağacı" projesi düzenlendiğini kaydetti.

Proje kapsamında dereceye giren öğrencilere eğitim hayatlarına katkı sağlayacak 3 tablet, bisiklet ve para ödülleri verildiğini dile getiren Budak, müftülük hizmetleri arasında en kıymetli hizmetin çocuklara yapılan yatırım olduğunu vurgulayarak, programa katılanlara ve katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Yaz Kur'an kursu öğrencilerinin çeşitli hediyeler ile ödüllendirildiği ve katılımcılara pilav ve ayran ikramının yapıldığı programa, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Günyüzü İlçe Müftüsü Muzaffer Arslan, Sivrihisar İmam Hatip Lisesi Müdürü Muzaffer Çakır, Temsili Nasreddin Hoca Ömer Özgeneci, müftülük personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.