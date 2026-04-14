Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Yeni Evlenen Çiftlere "Yeşil" Armağan

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı iş birliğinde yürütülen "Kent Korusu Projesi" kapsamında yeni evlenen çiftler için birer fidan dikiliyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2026 Eskişehir Yılı kapsamında "yeni başlangıçlara yeşil bir gelecek" anlayışıyla yeni evlenen çiftler için fidan dikim projesi başlattı. "Kent Korusu Projesi" kapsamında nikahı kıyılan her çift adına bir fidan dikiliyor. Fidanlar, Kent Korusu'nda büyüyerek kentin yeşil alanlarına katkı sağlıyor.

Nikah törenlerinde çiftlere verilen sertifikalarda, evlilikle birlikte doğaya da katkı sunulduğu vurgulanıyor. Proje ile hem çiftlere kalıcı bir hatıra sunulması hem de çevresel farkındalığın artırılması hedefleniyor.