Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin "Yerel Tohum Takas Günleri" Başlıyor

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) gelenekselleşen "Yerel Tohum Takas Günleri" bu yıl da üretici ve vatandaşları bir araya getirecek. "Bereketin paylaştıkça çoğalsın Eskişehir" sloganıyla düzenlenecek etkinlikler, 12 Şubat'ta Mihalgazi'den başlayacak.

Yerel tohumların korunması, çoğaltılması ve gelecek nesillere aktarılmasını amaçlayan Tohum Takas etkinlikleri, şubat ve mart ayları boyunca Eskişehir'in tüm ilçelerinde gerçekleştirilecek. İlçe pazar yerlerinde yapılacak etkinlikler, 10.00–12.00 saatleri arasında düzenlenecek.

Etkinlik takvimi kapsamında 12 Şubat Mihalgazi, 13 Şubat Sarıcakaya, 16 Şubat Seyitgazi, 18 Şubat Sivrihisar, 19 Şubat İnönü, 23 Şubat Günyüzü, 26 Şubat Mahmudiye, 27 Şubat Beylikova, 28 Şubat Alpu, 5 Mart Han, 6 Mart Çifteler ve 7 Mart'ta Mihalıççık ilçelerinde yerel tohumlar vatandaşlarla buluşturulacak.

Eskişehir merkezde düzenlenecek Tohum Takas etkinlikleri ise 24 Şubat, 3 Mart, 10 Mart ve 14 Mart 2026 tarihlerinde 10.00–16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Merkez etkinlikleri Üretici Market Eskibağlar ve Üretici Market Adliye noktalarında yapılacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yerel tohumların yaşatılması ve paylaştıkça çoğalarak tarımsal biyoçeşitliliğin korunması amacıyla düzenlenen Tohum Takas etkinliklerine tüm Eskişehirlileri davet etti.