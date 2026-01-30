Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2025'te Yol Çalışmalarını Yoğun Bir Programla Yürüttü - Son Dakika
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2025'te Yol Çalışmalarını Yoğun Bir Programla Yürüttü

30.01.2026 13:23  Güncelleme: 15:01
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında kent içi ulaşım ve kırsal alanlarda yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına yoğun olarak devam etti. 43 kilometrelik yol yenileme ve altyapı düzenlemeleri ile trafik güvenliğini artırmayı hedefleyen belediye, kış şartlarındaki ulaşım problemlerini de en aza indirdi.

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını yoğun bir programla yürüttü. Kent içi ulaşımın rahatlatılması ve ilçeler arası bağlantıların güçlendirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında ana arterlerden ara sokaklara kadar geniş bir alanda çalışmalar gerçekleştirildi.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı Merkez Şube Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılı iş programı kapsamında kent merkezinde gece ve gündüz olmak üzere 19 farklı noktada çalışma yürüttü. Ana arterler de dahil olmak üzere yaklaşık 43 kilometrelik bulvar, cadde ve sokakta BSK asfalt kaplama ve bakım-onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi, 100. Yıl Bulvarı, Hasan Polatkan Bulvarı, İki Eylül ve Vatan caddeleri gibi kentin yoğun kullanılan yolları baştan sona yenilenirken, altyapı kurumlarının kazıları sonrası bozulan güzergahlar da onarılarak trafik akışı yeniden güvenli hale getirildi.

Trafik güvenliği artırıldı

Kent merkezinde yalnızca yol yenilemeleriyle yetinilmedi. Otogar Park Et-Devam Et Otoparkı, Espark AVM çevresi ve Göztepe Tramvay Durağı'nda yapılan kavşak ve yol düzenlemeleriyle trafik güvenliği artırıldı. Vişnelik Mahallesi'nde bin 380 metrekarelik alanda inşa edilen 40 araç kapasiteli açık otopark ise bölgedeki park sorununa önemli ölçüde çözüm sağladı. Atilla İlhan Sokak, Yaşar Kemal Bulvarı ve Nilüfer Caddesi başta olmak üzere birçok noktada kaldırım yenilemeleri yapılarak yaya güvenliği güçlendirildi.

Kış şartlarında ulaşımda yaşanan sorunlar en aza indirildi

Kırsalda ise Eskişehir'in 12 ilçesi ile Tepebaşı ve Odunpazarı'nın kırsal mahallelerini kapsayan 3 bin 555 kilometrelik yol ağında yoğun bir çalışma yürütüldü. 2025 yılı boyunca binlerce ton sıcak asfalt yama yapılırken, onlarca kilometrelik yol sathi kaplama ve BSK asfaltla modern hale getirildi. Yol genişletme ve altyapı çalışmalarıyla özellikle kış şartlarında ulaşımda yaşanan sorunlar en aza indirildi. Tarımsal üretimi desteklemek amacıyla 2 bin 507 kilometrelik tarla yolunda gerçekleştirilen bakım ve tesviye çalışmaları ise çiftçilere büyük kolaylık sağladı.

"Eskişehir için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, merkez ve kırsal ayrımı yapmadan tüm Eskişehirlilere eşit hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, " Ulaşım, bir kentin yaşam kalitesini doğrudan etkileyen en önemli unsurlardan biri. 2025 yılında hem kent merkezinde hem de kırsal mahallelerimizde yoğun bir çalışma yürüttük. Yollarımızı yalnızca yenilemekle kalmadık, çiftçimizin tarlasına, öğrencimizin okuluna, vatandaşımızın evine daha güvenli ulaşmasını sağladık. Eskişehir için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Trafik, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

