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Eskişehir'den kısa kısa

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Eskişehir\'den kısa kısa
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Eskişehir'de kadına yönelik şiddetle mücadele, aile içi iletişim, gıda ve su tasarrufu ile eğitim yatırımlarına ilişkin çalışmalar gerçekleştirildi.

Eskişehir'de kadına yönelik şiddetle mücadele, aile içi iletişim, gıda ve su tasarrufu ile eğitim yatırımlarına ilişkin çalışmalar gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine yönelik "Kadına Yönelik Şiddetsiz Yaşam, Saygılı Yaşam ve Güvenli İlişkiler" konulu eğitim düzenlendi.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürlüğünde görevli öğretmen Sefer Buğrul tarafından verilen eğitimde, kadına yönelik şiddetle mücadele, saygılı yaşam ve güvenli ilişkiler konularında bilgilendirme yapıldı.

Açık cezaevinde aile içi iletişim semineri

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Odunpazarı 1 No'lu Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu ve hükümlülere yönelik Aile Eğitim Programı kapsamında "Aile İçi İletişim" konulu seminer gerçekleştirildi.

190 kişinin katıldığı seminerde, aile içi iletişim konusunda bilgilendirme yapıldı.

Günyüzü'nde 110 öğrenciye gıda ve su tasarrufu eğitimi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen "Gıdamı ve Suyumu Koruyup, Geleceğe Güvenle Bakıyorum" projesi kapsamında Günyüzü ilçesindeki öğrencilere eğitim verildi.

Ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerine yönelik etkinliklere 110 öğrenci katıldı.

Eğitimlerde gıda güvenilirliği, hijyen, gıda ve su israfının önlenmesi ile bilinçli tüketim alışkanlıkları konuları ele alındı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Tacettin Işık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kuzucu, Okul Müdürü Celal Enes Günyılmaz, teknik personel ve öğretmenlerin katıldığı etkinliklerin sonunda öğrencilere kırtasiye malzemeleri hediye edildi.

Eskişehir'de iki okulun inşaatı sürüyor

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Yeşiltepe Mahallesi'nde yapımı devam eden 24 derslikli Şehit Mustafa Türker İlkokulu ile Gökmeydan Mahallesi'ndeki 24 derslikli Sami Sipahi Ortaokulunun inşaat alanlarını ziyaret etti.

Çalışmaları yerinde inceleyen Aydın, yetkililerden inşaatların son durumu ve yapım süreçleri hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA
EskişehirGüncelSon Dakika

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