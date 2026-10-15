Eskişehir Denetimli Serbestlik\'te yükümlülere TBM kapsamında alkol semineri verildi

Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde yükümlülere yönelik "alkolün zararları" konulu seminer düzenlendi.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Tütün ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele (TBM) kapsamında gerçekleştirilen seminerde, alkol kullanımının bireysel ve toplumsal etkileri ele alındı.

Seminerle katılımcılarda alkolün zararları ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı.