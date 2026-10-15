Eskişehir Denetimli Serbestlik\'te yükümlülere TBM kapsamında alkol semineri verildi

Eskişehir Denetimli Serbestlik'te yükümlülere TBM kapsamında alkol semineri verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde yükümlülere alkolün zararları konulu seminer düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce TBM kapsamında verilen seminerde alkolün bireysel ve toplumsal etkileri ele alındı; katılımcılarda farkındalık hedeflendi.
Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde yükümlülere yönelik "alkolün zararları" konulu seminer düzenlendi.
Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Tütün ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele (TBM) kapsamında gerçekleştirilen seminerde, alkol kullanımının bireysel ve toplumsal etkileri ele alındı.
Seminerle katılımcılarda alkolün zararları ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı.
Kaynak: AA
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