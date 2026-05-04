Eskişehir, Dorlion Zeytinyağı Ve Küllüoba Ekmeği İle Gurme İzmir Olivtech Fuarı'nda İlgi Gördü

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) ürettiği premium ödüllü Dorlion zeytinyağı ve 5 bin yıllık Küllüoba ekmeği, Gurme İzmir Olivtech Fuarı'nda beğeni topladı. İzmir'de kurulan stantta "2026 Eskişehir Yılı" da tanıtıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ve İZFAŞ organizasyonuyla gerçekleşen Gurme İzmir Olivtech-12'nci Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı, sadece ticari hacmiyle değil, sektöre yön veren başlıklarıyla da dikkati çekti. Bu önemli platformda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi standı, özgün ürünleri ve hikayesiyle ziyaretçilerden ilgi gördü.

"2026 Eskişehir Yılı" da tanıtıldı

Fuar kapsamında kurulan stantta yalnızca yerel ürünler değil, aynı zamanda kentin vizyon projelerinden "2026 Eskişehir Yılı" da tanıtıldı. Eskişehir'in kültürel, sanatsal ve turistik potansiyelini ulusal ölçekte duyurma hedefi taşıyan bu vizyon, farklı bir şehirde geniş kitlelere ulaşarak önemli bir tanıtım fırsatı yakaladı.

EBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Halk Ekmek A.Ş.'nin katkılarıyla hazırlanan stantta, özellikle Dorlion markalı zeytinyağları büyük ilgi gördü. Kısa süre önce Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması'nda elde ettiği derecelerle adından söz ettiren Dorlion, dört numunesinin tamamıyla ödül kazanarak kalitesini kanıtlamıştı. "Premium Ödül"e layık görülen Özel Seri başta olmak üzere, altın ve gümüş ödüllerle taçlanan ürünler fuar ziyaretçilerinden tam not aldı.

Eskişehir'in binlerce yıllık tarihinden ilham alan Küllüoba ekmeği ise fuarda büyük beğeni topladı. Küllüoba Höyüğü kazılarında ortaya çıkarılan yaklaşık 5 bin yıllık ekmekten esinlenilerek yeniden üretilen bu özel tarif, geçmiş ile bugünü buluşturuyor. Taş değirmende öğütülen Kavılca, Horasan ve Gacer buğdayları ile mercimek unundan hazırlanan, düşük glütenli ve katkısız yapısıyla dikkat çeken Küllüoba ekmeği, ziyaretçilerden ilgi gördü.

CHP Tarım ve Orman Politikaları Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi standını ziyaret ederek kentin yerel değerlerine yakından ilgi gösterdi. Ziyareti sırasında bölgenin öne çıkan lezzetlerinden Dorlion zeytinyağının kendine has aroması ve Küllüoba ekmeğinin geleneksel dokusunu deneyimleyen Tugay, zeytinyağını ve ekmeği çok beğendiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye selamlarını ileten Tugay, iki şehir arasındaki dostluk ve iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Tugay, Eskişehir'in bu alandaki başarılı çalışmalarını takdir ettiğini ifade etti.

Stantta ayrıca Halk Süt ürünleri de yerini alarak Eskişehir'in üretim çeşitliliğini gözler önüne serdi. Doğallık, kalite ve tarihsel mirasın harmanlandığı bu özel sunum, Eskişehir'i fuarın en dikkati çeken katılımcılarından biri haline getirdi.