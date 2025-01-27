Eskişehir'e 21,6 Milyar Lira Yatırım - Son Dakika
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Eskişehir'e 21,6 Milyar Lira Yatırım

Eskişehir'e son 22 yılda 21,6 milyar lira yatırım yapılarak 168 tesis inşa edildi.

27.01.2025 10:17
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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, son 22 yıllık dönemde Eskişehir'e 21 milyar 608 milyon lira değerinde 168 tesis inşa ettiklerini bildirdi.

Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehir'de suyu başarıyla yöneterek, toprağa bereket, enerjiye güç ve üretime değer kattıklarını belirtti.

Türkiye'nin sahip olduğu su ve sulama tesisleri sayesinde elde ettiği tarımsal ürünlerden dolayı kendi kendine yetebilen ülkeler arasında yerini aldığını kaydeden Balta, "Böyle bir sürecin başarıyla atlatılmasının altında yatan en önemli etken ise ülkemizin sahip olduğu su potansiyeli ve yaptığı yatırımlardır." ifadelerini kullandı.

Gelişen teknoloji imkanlarını sulama sistemlerine entegre etme adına çalışmalarının devam ettiğinin altını çizen Balta, "Yapay zeka destekli sulama otomasyonu uygulamalarıyla tarımsal verimi artırırken su sarfiyatını azaltıyoruz. Asgari su kullanımıyla azami verimi elde etmek için en yeni teknolojileri de kullanmak suretiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin dört bir yanını su yatırımlarıyla ihya etmeye devam ettiklerine dikkati çeken Balta, şunları kaydetti:

"Kadim kültürümüzden gelen, 'suyu koruma ve sürdürülebilir kullanma' anlayışımızı, modern tekniklerle birleştirip son 22 yılda Eskişehir'de inşa ettiğimiz 92 sulama tesisi ile 338 bin 500 dekar ve inşaatı devam eden 3 sulama tesisi ile kısmi olarak 24 bin 330 dekar olmak üzere toplam 362 bin 830 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık. Eskişehirli çiftçilerimizin emeği bereketle buluştu. Üretilen tarımsal ürünler, milletimize ve memleketimize fayda sağladı."

Eskişehir'deki toprak yapısının üretime uygun olduğuna belirten Balta, "Eskişehirli çiftçilerimiz için son 22 yılda, 21 milyar 608 milyon lira yatırım yaparak 168 tesis inşa ettik. Eskişehir'de son 22 yılda hizmete aldığımız 12 baraj, 10 gölet, 4 adet yeraltı depolaması ile 169 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştık." ifadelerine yer verdi.

Balta, Eskişehir'in su kaynaklarını değerlendirmek için yeni depolama tesisleri inşa ettiklerine değinerek, şu anda 2 barajın yapım çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Eskişehir'de 1 milyon 763 bin 730 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldığının bilgisini veren Balta, bu çalışmayla 14 projenin tamamlanarak 1 milyon 763 bin 730 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldığını kaydetti.

Balta, Eskişehir'de son 22 yılda 1 Hidroelektrik Enerji (HES) Tesisi işletmeye alınarak, yıllık 302 milyon kilovat enerji üretimi ile milli ekonomiye 786 milyon liralık katkı sağlandığını vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'e 21,6 Milyar Lira Yatırım - Son Dakika

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