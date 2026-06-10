Eskişehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'nden Başkan Ünlüce'ye Ziyaret - Son Dakika
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Eskişehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'nden Başkan Ünlüce'ye Ziyaret

10.06.2026 14:42  Güncelleme: 15:20
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Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin yeni başkanı Adnan Karamanlı ve yönetimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi ziyaret ederek esnafın sorunları ve ortak çalışma imkanlarını görüştü.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde gerçekleştirilen seçimlerin ardından göreve gelen Birlik Başkanı Adnan Karamanlı ve yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi ziyaret etti.

Başkan Ünlüce, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin yeni yönetimini ağırladı. Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleşen ziyarette, Eskişehir'in ekonomik ve sosyal yaşamında önemli bir yere sahip olan esnaf ve sanatkarların sorunları, beklentileri ve kente yönelik ortak çalışma imkanları ele alındı.

Yeni yönetim olarak göreve hızlı bir başlangıç yaptıklarını belirten Adnan Karamanlı, esnaf ve sanatkarların daha güçlü bir yapıya kavuşması için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ifade etti.

Karamanlı, yerel yönetimlerle iş birliğinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Yeni yönetimimizle birlikte kentimizin ve esnafımızın yararına olacak her türlü iş birliğine açığız. Eskişehir için ortak akılla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ünlüce ise esnaf odalarının kent ekonomisinin gelişmesinde ve meslek gruplarının temsil edilmesinde önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Ünlüce, seçimlerin ardından göreve gelen Birlik Başkanı Adnan Karamanlı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'nden Başkan Ünlüce'ye Ziyaret - Son Dakika

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