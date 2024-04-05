Eskişehir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği İftar Programı Düzenlendi

Eskişehir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğince düzenlenen iftar programında üyeler bir araya geldi.
Birliğin Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Birsen, kentteki bir davet salonunda Mevlid-i Şerif okunmasıyla başlayan programda yemeğin ardından yaptığı konuşmada, katılımcılara teşekkür etti.
Yerel seçimlerde belediye başkanlıklarını kazanan isimlere başarılar dileyen Birsen, "Eskişehir halkına, esnaf ve sanatkarlarımıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Eskişehir ilinde seçilen büyükşehir ve tüm ilçelerde seçilen belediye başkanlarımızın en iyi hizmetleri vereceklerine inanıyoruz. Biz de esnaf ve sanatkarlar olarak Eskişehir halkına, Eskişehir'e ve Eskişehir'e esnaflarına hizmet için tüm belediye başkanlarımızın yanında olacağımızın sözünü veriyoruz." diye konuştu.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da katılımcılara hitap etti.
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