Eskişehir Havalimanı'ndan 100 Bin Yolcu Geçti - Son Dakika
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Eskişehir Havalimanı'ndan 100 Bin Yolcu Geçti

Hasan Polatkan Havalimanı, 10 ayda 100 bin yolcuya hizmet verdi, önemli başarılar elde etti.

25.11.2024 12:46
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Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nı, yılın 10 ayında 100 bin yolcunun kullandığı bildirildi.

Eskişehir Teknik Üniversitesinden (ESTÜ) yapılan açıklamada, işletmeciliği üniversite tarafından yapılan havalimanında 10 aylık dönemde dış hatlarda 99 bin 974, iç hatla birlikte toplamda ise 100 bin 239 yolcu sayısına ulaşıldığı belirtildi.

Bu rakamlarla Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nın, pandemi süreci de dahil son 5 yılda, yaklaşık yarım milyon yolcuya hizmet verdiği vurgulanan açıklamada, "Üniversite kampüsü içerisinde yer alan Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı, pilotaj eğitim uçuşlarının yanı sıra ulusal ve uluslararası ticari yolcu taşımacılığına da hizmet veriyor. Bölgesel bir havalimanı olan Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nın, yıllık yolcu trafiğine bakıldığında oldukça önemli bir başarıyı yakaladığı görülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nın, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Programı tarafından öğrenciler için tamamı ücretsiz olarak gerçekleştirilen 3 yıllık toplam eğitim uçuşu trafiğinin ise 13 binin üzerinde olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Havalimanı'ndan 100 Bin Yolcu Geçti - Son Dakika

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