Eskişehir'deki sağlık tesislerinde, çalışanların acil durumlara hazırlıklı olması ve olası tehlikelere karşı koordineli müdahale edebilmesi amacıyla eğitim ve tatbikatlar gerçekleştirildi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar Odunpazarı, Emek, Şirintepe, Şarhöyük Sağlıklı Hayat Merkezleri, Deliklitaş Aile Sağlığı Merkezi ve Zübeyde Hanım Yerleşkesi Sağlıklı Hayat Merkezi'nde düzenlendi.

Dural Çiçek, Mehmet Tanrıverdi ve Şahin Sarıçoban tarafından yürütülen eğitim ve tatbikatlarda, sağlık çalışanlarının acil durumlara yönelik farkındalıklarının artırılması, müdahale becerilerinin geliştirilmesi ve ekipler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi hedeflendi.