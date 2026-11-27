Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık merkezlerinde acil durum tatbikatı düzenlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık tesislerinde çalışanların acil durumlara hazırlıklı olması ve koordineli müdahalesi için eğitim ve tatbikat düzenledi. Odunpazarı ve Emek'teki merkezlerde yapılan çalışmalarla ekipler arası koordinasyonun güçlendirilmesi hedeflendi.
Eskişehir'deki sağlık tesislerinde, çalışanların acil durumlara hazırlıklı olması ve olası tehlikelere karşı koordineli müdahale edebilmesi amacıyla eğitim ve tatbikatlar gerçekleştirildi.
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar Odunpazarı, Emek, Şirintepe, Şarhöyük Sağlıklı Hayat Merkezleri, Deliklitaş Aile Sağlığı Merkezi ve Zübeyde Hanım Yerleşkesi Sağlıklı Hayat Merkezi'nde düzenlendi.
Dural Çiçek, Mehmet Tanrıverdi ve Şahin Sarıçoban tarafından yürütülen eğitim ve tatbikatlarda, sağlık çalışanlarının acil durumlara yönelik farkındalıklarının artırılması, müdahale becerilerinin geliştirilmesi ve ekipler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi hedeflendi.
Kaynak: AA
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