Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici başkanlığında performans toplantısı yapıldı

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici başkanlığında, eylül ayı sağlık hizmetleri performans ve bölgesel değerlendirme toplantısı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplantıda eylül ayı İl Performans ve Bölgesel Değerlendirme Sistemi ile Sağlıkta İzleme ve Değerlendirme Sistemi (GÖREN) sunumları gerçekleştirildi.

Toplantıda, sağlık hizmetlerinin sunumuna ilişkin performans göstergeleri ve bölgesel değerlendirmeler ele alındı.

Toplantıya Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Babur Mimtaş, başkan yardımcıları, ilçe sağlık müdürleri, ilgili yöneticiler ve birim temsilcileri katıldı.