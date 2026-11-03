Eskişehir İl Sağlık Müdürü, Sivrihisar\'da sağlık kuruluşlarında inceleme yaptı

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Sivrihisar ilçesinde sağlık kuruluşlarına yönelik ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Bildirici, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Serkan Ceyhan ile gerçekleştirdiği ziyaret programı kapsamında, yakın zamanda hizmete açılması planlanan Sivrihisar Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi'nde inceleme yaptı.

Merkezlerdeki hazırlık çalışmalarını yerinde inceleyen Bildirici, yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Sivrihisar Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Bildirici, hastane yöneticileriyle sağlık hizmetlerinin işleyişine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sağlık çalışanları ve hastalarla da bir araya gelen Bildirici, talep ve görüşleri dinledi.