Eskişehir'in 'Hoş Geldin Eskişehirli Bebek' Uygulaması Devam Ediyor

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, merkez dışındaki 12 ilçede başlattığı "Hoş Geldin Eskişehirli Bebek" uygulaması kapsamında son olarak Han ilçesinde dünyaya gelen bebekleri ve ailelerini ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi, kırsalda ilçelerde ve bağlı mahallelerde yeni doğan bebek ziyaretlerine devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Sosyal Yardım Hizmetleri Şube Müdürlüğü, merkez ilçeler dışında kalan tüm ilçelerin merkezlerinde ve bağlı mahallelerinde yeni bebek sahibi olan ailelere "hayırlı olsun" ziyareti gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin tebrik mektubu ile bebeklerin ihtiyaçları için hazırlanan bebek çantasını ailelere ulaştıran Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, gelen talepler ile ziyaretlerin devam edeceğini belirtti. Ziyaretten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden vatandaşlar ise en mutlu günlerinde kendilerini unutmayan Ünlüce'ye teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi, kırsal ilçelerde ikamet eden ve yeni bebek sahibi olan ailelerin uygulamadan faydalanmak için 0222 21155 00/1374 üzerinden kendilerine ulaşmaları gerektiğini belirtti.