Eskişehir\'in kalkınma hedefleri Sanayi Odası\'ndaki platform toplantısında ele alındı

Eskişehir Kalkınma Platformu Toplantısı, Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen toplantıda Eskişehir'in ekonomik ve sosyal gelişimine yönelik çalışmalar ile ilin kalkınma hedefleri ele alındı.

Şehrin potansiyelini geliştirecek projelerin değerlendirildiği toplantıda, kentin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar ve kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi konuları görüşüldü.