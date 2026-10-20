Eskişehir'in kalkınma hedefleri Sanayi Odası'ndaki platform toplantısında ele alındı - Son Dakika
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Eskişehir'in kalkınma hedefleri Sanayi Odası'ndaki platform toplantısında ele alındı

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Eskişehir\'in kalkınma hedefleri Sanayi Odası\'ndaki platform toplantısında ele alındı
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Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında Eskişehir Sanayi Odası'nda toplanan Eskişehir Kalkınma Platformu, kentin ekonomik ve sosyal gelişimi ile kalkınma hedeflerini ele aldı. Toplantıda şehrin potansiyelini geliştirecek projeler ve kurumlar arası işbirliği görüşüldü.

Eskişehir Kalkınma Platformu Toplantısı, Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen toplantıda Eskişehir'in ekonomik ve sosyal gelişimine yönelik çalışmalar ile ilin kalkınma hedefleri ele alındı.

Şehrin potansiyelini geliştirecek projelerin değerlendirildiği toplantıda, kentin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar ve kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi konuları görüşüldü.

Kaynak: AA
Erdinç YılmazEskişehirEkonomiGüncelSon Dakika

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