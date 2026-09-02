Eskişehir'in Kurtuluşunun 104. Yılı Şehitlikte Anıldı - Son Dakika
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Eskişehir'in Kurtuluşunun 104. Yılı Şehitlikte Anıldı

Eskişehir\'in Kurtuluşunun 104. Yılı Şehitlikte Anıldı
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Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünde Kanlıpınar Şehitliği'nde tören düzenlendi. Çelenk sunumu, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve duaların ardından şehit kabirleri ziyaret edildi.

Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla Kanlıpınar Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Tören, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Erdoğan Gür ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal'ın şehitliğe çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı okundu, Türk bayrağı göndere çekildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. Vali Yılmaz, Şehitlik Defteri'ni imzalayarak bir konuşma yaptı.

Tören, protokol üyeleri ve katılımcıların şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek mezarlara çiçek bırakmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'in Kurtuluşunun 104. Yılı Şehitlikte Anıldı - Son Dakika

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