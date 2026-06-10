Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, Türk Japon Kültür Derneği Başkanı Ishimoto'yu Ağırladı

(ESKİŞEHİR) - Türk Japon Kültür Derneği Başkanı Kanji Ishimoto ve eşi Chieko Ishimoto, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi ziyaret ederek, Eskişehir Japon Bahçesi'nin geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Türk Japon Kültür Derneği Başkanı Kanji Ishimoto ve eşi Chieko Ishimoto'yu ağırladı. Gerçekleştirilen ziyarette, Eskişehir'in kültürel simgelerinden biri haline gelen Japon Bahçesi'nin korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması konuları ele alındı. 2010 yılında Türkiye'de Japon Yılı etkinlikleri kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Japon-Türk Kültürel Değişim Derneği iş birliğinde hayata geçirilen Japon Bahçesi, Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı içerisinde yaklaşık 30 dönümlük alanda kurulmuştu.

BAHÇE, BÜYÜKŞEHİR'İN KATKILARIYLA İNŞA EDİLDİ

Planı Osaka Sanat Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Masao Fukuhara tarafından hazırlanan bahçe, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin öz kaynakları ve personelinin emeğiyle inşa edildi. "Chisen Kaiyushiki" adı verilen geleneksel Japon bahçe mimarisi anlayışıyla tasarlanan alanda; doğayı simgeleyen tepeler, şelale, seyir terasları, köprüler, Yukimi-Gata tarzında taş fener, meditasyon alanı ve göl kenarı verandası olarak bilinen Fishing Pavilion yer alıyor.

Bahçenin en dikkati çeken noktalarından biri olan Sakura Tepesi ise Japon kiraz ağaçlarıyla çevrili yapısıyla ziyaretçilerin büyük ilgisini görüyor. Japon kültüründe önemli bir yere sahip olan Sakura çiçekleri, baharın gelişini simgelerken aynı zamanda yaşamın güzelliğini, yeniden doğuşu ve hayatın geçiciliğini temsil ediyor. Her yıl bahar aylarında açan kiraz çiçekleri Japonya'da festivallerle kutlanırken, Eskişehir Japon Bahçesi'nde de eşsiz görüntüler oluşturuyor.

JAPON BAHÇESİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDULAR

Eskişehir'e gelen Kanji Ishimoto ve Chieko Ishimoto, Japon Bahçesi'nde incelemelerde bulunarak projenin mimarı Prof. Dr. Masao Fukuhara adına değerlendirmeler gerçekleştirdi. Ziyarette, Prof. Dr. Fukuhara'nın gelecek yıl Eskişehir'i ziyaret etmeyi planladığı ve Japon Bahçesi'nin özgün kimliğinin korunması amacıyla budama, bakım ve peyzaj uygulamalarına ilişkin belediye personeline eğitim vermek istediği ifade edildi.

Ayrıca görüşmede, Japon kültürünün Eskişehir'de yaşatılması, Japon Bahçesi'nin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve iki ülke arasındaki kültürel iş birliğinin daha da güçlendirilmesi yönündeki ortak temenniler dile getirildi.

Ünlüce, nazik ziyaretlerinden dolayı Kanji Ishimoto ve Chieko Ishimoto'ya teşekkür ederek, Eskişehir'in kültürler arası dostluğu güçlendiren projelere her zaman önem verdiğini belirtti.