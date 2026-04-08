Eskişehir Kalıp Sanayi, Dijitalleşme ve Hassasiyetle Rekabet Gücünü Artırıyor

Eskişehir Kalıp Sanayi, yüksek hassasiyetli kalıp üretimi ile sektördeki rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren şirket, dijitalleşme yatırımları ve mühendislik çözümleriyle konumunu güçlendiriyor, beyaz eşya ve otomotiv gibi sektörler için kalıp ve parça üretimi yaparak teknolojik altyapısını sürekli güncelliyor.

Genel Müdür Muhammet Ulu, dijitalleşme uygulamalarına odaklandıklarını belirterek, esnek üretim yapılarının rekabet avantajı sağladığını ifade etti. Üretim süreçlerinde hata oranlarını azaltmaya yönelik iyileştirmeler yaptıklarını vurgulayan Ulu, kalıp üretiminde hassasiyet ve sürdürülebilir kalitenin temel öncelik olduğunu, makine parkurunu yenilediklerini ve dijital takip sistemleriyle süreçleri anlık izlediklerini söyledi.

Ulu, konkordato süreçlerindeki belirsizliklerin üretici firmalar üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu, alacak tahsilindeki gecikmelerin ve düşük faiz oranlarının enflasyon karşısında kayıplara yol açtığını dile getirdi. Beyaz eşya sektöründe ise küresel talep dalgalanmaları ve maliyet artışlarının zorluk yarattığını, ancak teknolojik dönüşümün yeni fırsatlar sunduğunu belirtti. Akıllı ürünler ve sürdürülebilir üretimin sektörü şekillendireceğini ifade etti.