Eskişehir Kalkınma Platformu, kalkınma hedeflerini ESO\'da masaya yatırdı

Eskişehir Kalkınma Platformunca kentin ekonomik gelişimine yönelik çalışmaları değerlendirmek amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

Eskişehir Sanayi Odasının (ESO) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, kentin kalkınma hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar ele alındı.

Sanayi ve ticaretin geliştirilmesi, yatırım olanakları ve iş dünyasının gündemindeki konular değerlendirildi.

Eskişehir'in üretim, istihdam ve ihracat kapasitesini güçlendirmeye yönelik adımlar ile kurumlar arası iş birliğiyle hayata geçirilebilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca, ortak öncelikler doğrultusunda kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve kentin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak çalışmaların takibi konusunda istişareler yapıldı.

Toplantıya Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, ESO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Sinan Özeçoğlu ve Fatih Düş, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Oğuz, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adnan Karamanlı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Ünal, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Burçin Acar ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) temsilcisi Serkan Ülkü katıldı.