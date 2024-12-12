Eskişehir Kültürel Mirası ile Buluşuyor Projesi Başarıyla Devam Ediyor - Son Dakika
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Eskişehir Kültürel Mirası ile Buluşuyor Projesi Başarıyla Devam Ediyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Eskişehir Kültürel Mirası ile Buluşuyor' gezisinde 942 vatandaş Frig Vadileri'ni keşfetti. Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, kültürel değerlerin tanıtımının önemine vurgu yaptı.

12.12.2024 13:14  Güncelleme: 14:20
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve muhtarların iş birliğinde düzenlenen "Eskişehir Kültürel Mirası ile Buluşuyor" gezisi kapsamında vatandaşlar, Frig Vadileri'ni gezme imkanı buldu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültürel değerlerini tanıtmak için "Eskişehir Kültürel Mirası ile Buluşuyor" projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında bugüne kadar Erenköy, Sütlüce, Gündoğdu, Şarhöyük, Orhangazi, Gazipaşa, Şirintepe, Emek, Çamlıca, Çankaya, Gültepe, Esentepe, Yeşiltepe, Yıldıztepe, Kumlubel, Yaşam Kent, Fevzi Çakmak, Zafer, Şeker ve Büyükdere mahallelerinden 942 vatandaş Frig Vadileri gezisine katıldı. Vatandaşlar, Gerdekkaya Mezar Anıtı, Areyatis Anıtı, Midas Anıtı, Yazılıkaya ve Kümbet Vadisi'ni gezdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de sık sık kültür gezisine giden vatandaşlarla bir araya gelerek, onları yolcu etti. Kentin tarihini ve kültürel noktalarını vatandaşların görmesi için gezi başlattıklarını belirten Başkan Ünlüce, ayrıca bu gezilerle birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının da arttığını söyledi.

Geziye katılan vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirerek, "Belediye Başkanı'mız Ayşe Ünlüce'ye ve ekibine çok teşekkür ederiz. Buraları görme fırsatı bulduk. Böyle bir gezi düzenledikleri için çok mutluyuz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, havaların soğuması nedeniyle turlara kısa bir ara verildiğini, ilerleyen aylarda "Eskişehir Kültürel Mirası ile Buluşuyor" gezilerinin devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Kültürel Mirası ile Buluşuyor Projesi Başarıyla Devam Ediyor - Son Dakika

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