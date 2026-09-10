Eskişehir Mahmudiye'de 161 kök Hint keneviri ele geçirilen operasyonda 1 zanlı tutuklandı
Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde jandarmanın belirlediği adreste 161 kök Hint keneviri ile 48 gram esrar bulundu. Uyuşturucu imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde 161 kök Hint keneviri ile 48 gram esrarın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Mahmudiye ilçesinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.
Belirlenen adreste yapılan aramada, 48 gram esrar ile 161 kök Hint keneviri bulundu.
"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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