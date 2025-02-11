Eskişehir Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 24 Gözaltı

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ESKİŞEHİR merkezli 9 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, 24 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskişehir'in yanı sıra 8 ilde yasa dışı bahis soruşturması başlattı. Yasa dışı bahsin yanı sıra suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, 24 şüpheliyi evlerine yapılan baskınlarla gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda, başka kişilere ait banka ve kredi kartı, kullanıma hazır sim kart, tabanca ve fişek ele geçirildi. Eskişehir'de ifadeleri alınan 24 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,